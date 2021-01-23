Две шайбы Радулова: вклад в разгром "Нэшвилла"

Российский нападающий Александр Радулов стал одним из героев матча Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" – "Нэшвилл Предаторз", забросив две шайбы и отдав голевой пас. "Звезды" при его непосредственном участии выиграли у соперников с неприличным счетом 7:0.

Команды довольно долго приноравливались друг к другу – разведка затянулась до начала второго периода. Но уже после первого гола, который организовал Радулов, а забил Павелски, игра покатилась в одну сторону. Через 2 минуты сам Александр забил, на 30-й минуте другой наш легионер Денис Гурьянов сделал счет 3:0, а до конца второй 20-минутки Радулов и Линделль довели счет до разгромного.

В третьем периоде попытки "Нэшвилла" хотя бы "размочить " счет были пресечены, а Павелски и Кавиранта сделали результат окончательным – 7:0. Павелски, к слову, кроме двух голов отдал еще два паса, так что он и Радулов стали главными действующими лицами этого хоккейного "избиения младенцев".