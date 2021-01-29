"Даллас" переиграл "Детройт", у Гурьянова шайбы и две передачи

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены обыграл "Детройт Ред Уингз" – 7:3.

У победителей голами отметились Джо Павелски, Эндрю Кольяно, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Йон Клингберг, а у гостей шайбы забросили Валттери Фильппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декайзер.

Гурьянов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов отличился одним голевым пасом.

"Даллас" одержал четвертую победу кряду и с восемью очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а "Детройт" в не же расположился на восьмой строчке, имея в активе пять баллов. Для "Ред Уингз" это поражение стало четвертым в последних пяти играх.