Дубль Гурьянова помог "Далласу" выиграть у "Коламбуса"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. "Даллас Старз" на своей площадке был сильнее "Коламбус Блю Джекетс" 4:1. С таким же счетом "Детройт Ред Уингз" выиграл у "Чикаго Блэкхоукс", а "Питтсбург Пингвинз" по буллитам уступил "Филадельфии Флайерз" 1:2.

"Коламбус" первым добился успеха. На 8-й минуте отличился Джек Роспович, которому ассистировал Михаил Григоренко. Гости вели в счете почти полчаса, пока Денис Гурьянов не отправил ответную шайбу в ворота "Блю Джекетс". Вскоре Миро Хейскикен после паса Гурьянова вывел "Старз" вперед. В третьем периоде Гурьянов забросил третью шайбу, а Джо Павелски подвел итог матчу 4:1. Вратарь Антон Худобин провел весь матч на скамейке "Далласа", а Александр Радулов не попал в заявку на матч. У гостей Михаил Григоренко ограничился одним пасом, а Владислав Гавриков результативных действий не совершил.

"Детройт Ред Уингз" выиграл домашний матч у "Чикаго Блэкхоукс" также со счетом 4:1. Причем хозяевам пришлось отыгрываться. У победителей голевой пас на счету Владислава Наместникова. Защитник "черных ястребов" Никита Задоров результативных действий не совершил.

В матче "Питтсбург Пингвинз" – "Филадельфия Флайерз" дело дошло до буллитов, которые лучше выполнили "летчики" 2:1. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин не играл, а защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился только двухминутным удалением.