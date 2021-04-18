"Даллас" Гурьянова нанес "Коламбусу" Гаврикова пятое поражение кряду в НХЛ

Хоккеисты "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней арены обыграли команду "Коламбус Блю Джекетс" – 5:1.

У победителей голами отметились Джейми Бенн (13-я минута), Денис Гурьянов (31), Джо Павелски (34), Йон Клингберг (34) и Эса Линделль (37), а у гостей единожды отличился Владислав Гавриков, открывший счет в игре на седьмой минуте.

Гурьянов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. Теперь в активе 23-летнего уроженца Тольятти 24 (9+15) очка в 43 матчах сезона и 57 (30+27) очков в 129 матчах НХЛ.

"Даллас" одержал третью победу в последних пяти играх и с 46 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, а "Коламбус", потерпевший пятое поражение кряду, расположился строчкой ниже, имея в активе 39 баллов.