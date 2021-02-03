Шайбы Гурьянова и Радулова помогли "Далласу" обыграть на выезде "Коламбус"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" – 6:3.

У победителей дубль оформил Джо Павелски (4-я, 21-я минуты) и по разу отличились Джейми Бенн (26), Денис Гурьянов (32), Радек Факса (34) и Александр Радулов (59, пв). В составе хозяев льда шайбы забросили Сет Джонс (26), Михаил Григоренко (44) и Дин Кукан (48).

Форвард "Старз" Александр Радулов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности "+3", у Гурьянова "-2".

Россиянин из "Блю Джекетс" Михаил Гавриков набрал два очка (1+1) и был признан третьей звездой встречи, у его одноклубника Владислава Гаврикова один голевой пас.

"Даллас" одержал третью победу в последних пяти встречах и с 11 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а "Коламбус" в нем же расположился на пятой строчке, имея в активе также 11 баллов.