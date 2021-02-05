Три очка Радулова не спасли "Даллас" от поражения "Коламбусу"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов не смог спасти свою команду от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "пиджаков".

Радулов принял активное участие в каждом из забитых голов своей команды: дважды выступил ассистентом своих партнеров Роопе Хинца и Джейми Бенна и один раз поразил ворота соперника сам. Но этого все равно не хватило для победы.

Помимо Радулова один балл в свой актив записал и еще один россиянин "Звезд" Денис Гурьянов. А вратарь "Далласа" Антон Худобин совершил 21 сейв.

В составе победителей же результативную передачу совершил Михаил Григоренко, отпасовавший на Оливера Бьокстранда. Также за "Коламбус" забивали Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон, чья шайба в итоге и принесла "Джекетс" победу.