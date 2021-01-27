Проворов тремя очками помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

Хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз" обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Три очка набрал российский защитник Иван Проворов.

В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль, Нолан Патрик, Джоэль Фараби и тот же Проворов. Россиянин также дважды выступал в роли ассистента. По итогам матча у него один гол и два паса.

У "Дэвилз" же забивали Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. Один результативный балл набрал россиянин Дмитрий Куликов, отдавший решающий пас на Заха.

В параллельных матчах "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Баффало Сэйбрз" (2:3), несмотря на один балл Павла Бучневича. Евгений Малкин набрал один балл в матче "Питтсбург Пингвинз" против "Бостон Брюинз", но и это также не спасло его команду от поражения с аналогичным результатом (2:3). "Вашингтон Кэпиталз" без россиян в составе обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2).