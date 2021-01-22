Передача Проворова не спасла "Флайерз" от поражения "Бостону"

Хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз" проиграл "Бостон Брюинз" в матче "регулярки" НХЛ, несмотря на результативную игру российского хоккеиста Ивана Проворова. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу бостонского клуба.

Проворов помог своему одноклубнику Клоду Жиру открыть счет матча, отдав результативный пас. Также за "Филадельфию" забивали Трэвис Санхайм и Джеймс ван Римсдайк, забивший дважды.

У "Бостона" забивали Джек Студничка, Чарли Койл, Ник Ритчи и Брэндан Карло. Основное время матча завершилось ничьей, в овертайме определить победителя командам также не удалось. А в серии послематчевых буллитов точнее оказались все же бостонцы.

В еще одном матче дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" минимально обыграла "Коламбус Блю Джекетс" – 3:2. Российские хоккеисты "пиджаков" Владислав Гавриков и Михаил Григоренко, а также Михаил Сергачев из "Тампы" очков не набрали. Голкипер "Молний" Андрей Василевский совершил 23 сейва.