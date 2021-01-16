Проворов забил, "Филадельфия" выиграла у "Питтсбурга"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" в повторной игре принимал на домашней арене соперников из "Питтсбург Пингвинз". Несколькими днями ранее "летчики" выиграли 6:3, теперь добились той же разницы "+3" – 5:2.

Следует сказать, что матч начался реально "на ножах": к 13-й минуте счет был уже 3:2 в пользу "Филадельфии". У хозяев дважды отличился Конекны и еще один гол забил россиянин Иван Проворов, у гостей голы на счету Кросби и Танева.

Но затем активность команд снизилась и только в самой концовке "летчики" Конекны и Линдблум довели матч до победы. Следует отметить, что снова "промолчал" один из лидеров "Питтсбурга" россиянин Евгений Малкин, который пока и не забил, и не пасовал результативно.