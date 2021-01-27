Мужчина плоскогубцами избил обидчика супруги в Павловске

Разъяренный мужчина плоскогубцами избил оппонента своей жены в Воронежской области.

Инцидент, по информации ГТРК "Воронеж", произошел в Павловске на парковке торгового центра.

На кадрах, опубликованных местными пабликами, видно, что взбешенный супруг одним кулаком повалил мужчину, а после того, как поднялся, нанес повторный сокрушительный удар плоскогубцами в лицо, после чего пострадавший уже не встал.

На помощь избитому, лежащему без сознания, бросился его приятель, в то время, как супруги удалились.

По словам очевидцев, конфликт между пострадавшим мужчиной и женщиной начался еще в магазине, при этом покупательница неоднократно угрожала своим воинственным мужем, который вскоре появился, вооружившись инструментом.

В пресс-службе областного МВД сообщили журналисту издания, что пострадавший не имеет претензий — по его словам, раны он получил от неудачного падения. В настоящее время полицейские проводят проверку происшествия.