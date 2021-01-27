Депутат Сопчук лишился 38 миллиардов, не сумев доказать их происхождение

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы, члену "Единой России" Сергею Сопчуку об изъятии у него финансовых активов в связи с отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы.

В доход государства обращены доли в уставном капитале ООО "Терней золото" (99,23%), ООО "Партнер ДВ" (0,5%) и ООО "Омония" (0,27%), суммарная стоимость которых составляет 38 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Помимо Сопчука, ответчиками по иску проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова и три компании, связанные с добычей золота.

Как отметили в суде, пока вынесенное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.