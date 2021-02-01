Депутат Госдумы вовлек тещу и жену в получение рекордной взятки

Депутат Госдумы Вадим Белоусов для получения крупнейшей взятки в истории России вовлек в коррупционную схему супругу и тещу. Первая забирала деньги из банковской ячейки в Москве, а вторая в Челябинске.

Белоусова следствие обвиняет в том, что тот получил взятки на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей. Сам депутат в Московском городском суде заявил о своей непричастности к преступлению.

Адвокаты депутата утверждают, что жена Вадима Белоусова не могла вынести столько денег. Защита отмечает, что женщина посещала банк всего пять раз и якобы не смогла бы взять с собой такую массу купюр в силу своей хрупкости.

Также адвокаты вступились за 77-летнюю тещу чиновника. Они утверждают, что та из-за своего возраста не могла стать участником преступной группировки, сообщает "Коммерсант".

Следствие считает, что Вадим Белоусов с мая 2010 года по январь 2014-го вместе с Михаилом Юревичем получил более 3,2 миллиарда рублей за оказание покровительства.