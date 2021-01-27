Сын бывшего брянского вице-губернатора получил срок за смертельное ДТП

К шести с половиной годам в колонии общего режима приговорил Советский районный суд Брянска Максима Резунова, сына бывшего заместителя губернатора области, признав его виновным в тройном ДТП с одним погибшим.

Авария произошла поздним вечером 17 сентября в центре города: Резунов за рулем Volkswagen на высокой скорости протаранил стоящий впереди Toyota Will, который от удара отбросило в двигавшийся навстречу Mitsubishi Lancer. Находившийся за рулем Toyota 35-летний Дмитрий Пугачев скончался на месте.

Резунов попытался покинуть место происшествия, его остановили почти в 200 метрах, от прохождения мед освидетельствования он отказался. Через три дня, 21 сентября, его отец, вице-губернатор Брянской области Александр Резунов ушел в отставку.

Месяцы в ожидании суда Максим провел под домашним арестом. Сегодня он признал свою вину и попросил прощения у родственников погибшего, которым он перед этим выплатил компенсацию в 3 миллиона рублей.

Приговор пока в силу не вступил, не исключено, что он будет обжалован стороной защиты.