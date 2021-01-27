Месси не собирается учить французский

В планах Лионеля Месси не входит изучение французского языка. Аргентинец опроверг появившуюся накануне информацию.

Накануне в прессе появились сообщения, что Лионель Месси и его семья приступили к изучению французского языка. Журналисты усмотрели в этом признаки скорого перехода аргентинца в "Пари Сен-Жермен".

Однако, как сообщает РИА Новости, сам Лионель Месси поспешил опровергнуть слухи об изучение французского языка. Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает летом, и одним из возможных вариантов продолжения карьеры считается переход в "Пари Сен-Жермен".