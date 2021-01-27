Проекты ООО "Радио Свобода" оштрафовали на 1,1 миллиона рублей. Соответствующее решение вынес Мировой суд в среду, 27 января. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Отмечается, что на сайтах "Крым.Реалии" и "Фактограф" отсутствовала маркировка информации. Данные ресурсы являются СМИ-иноагентами и нарушили статью 19.34.1 КоАП России.

Владельцем проектов является ООО "Радио Свобода". В связи с чем он и гендиректор организации получили два штрафа, общий размер которых составляет 1,1 миллиона.

Роскомнадзор обращает внимание на то, что материалы иностранных СМИ должны распространяться на территории нашей страны с соответствующей маркировкой. Читателей таким образом информируют о том, что информационные ресурсы преследуют интересы других государств.