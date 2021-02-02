"Радио Свобода" оштрафовали еще на 2,2 миллиона рублей

ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его генеральный директор оштрафованы мировым судом за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах, о том, что это иностранный агент.

Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Речь идет о таких проектах, как "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Отмечается, что организация оштрафована на два миллиона рублей, а ее гендиректор на 200 тысяч рублей.

27 января 2021 года ООО "Радио Свобода" и ее руководитель получили два штрафа, общий размер которых составил 1,1 миллиона рублей из-за того, что на сайтах "Крым.Реалии" и "Фактограф" отсутствовала маркировка информации.