Западные пропагандистские СМИ увозят своих сотрудников из России

"Переезд тех, кто согласится уехать из Москвы, планируется начать в мае". Информация Русской Службы "Би-Би-Си", согласно которой Россию совсем скоро могут покинуть если и не все, то многие штатные сотрудники крупнейших СМИ – иностранных агентов.

А конкретно – "Радио Свобода" (признано иноагентом) и её проекта "Настоящее время". Дескать, предлагают два направления на выбор. Либо Чехию, где у "Свободы" расположен головной европейский офис. Либо Украину. Ну а помимо кадрового состава, вывезти собираются ещё и "значительную часть дорогостоящей техники".

Что тому же "Би-Би-Си" на правах анонимности уже подтвердили сразу девять собеседников. Называют всё это "релокацией". Причём непонятно, будет она добровольной или, скорее, принудительной. Мол, об увольнениях тех, кто не захочет переезжать, "речи пока не идёт". Надо полагать, слово "пока" тут ключевое.

В общем, история интересная. И здесь, конечно, хочется разобраться: с чем вообще могут быть связаны столь масштабные перестановки у пропагандистских площадок Госдепа?

"Конец 30-летней службы редакции", "гнет Кремля", "давление властей" и прочее. В сети состоялась чуть ли не панихида среди СМИ понятного толка, которые драматизировали новость о грядущих перемещениях кадров в Киев и Прагу. Мол, вынуждают. Но есть другое мнение. Берут разбег. Осенью в России важные электоральные процессы.

"Западные СМИ готовятся в думской кампании, это значит, что совсем скоро начнется кампания по дискредитации российской власти, по дискредитации избирательной системы в России. А так как законодательство России уже проработано под то, чтобы недобросовестных журналистов за клевету и за фейки привлекать, то решили обезопасить своих подопечных", – считает Григорий Назаренко, политолог.

Важная деталь, что московское бюро "Радио Свобода" хотят оставить открытым, чтобы "и дальше противостоять нападкам Кремля". Это кстати, обходится американским налогоплательщикам недешево – в 22 миллиона долларов в год.

"Корпункт в Санкт-Петербурге был сокращен лет 5-10 назад, представительство "Радио Свобода" – постепенно и с сокращением финансирования, и большими затратами, которые дальше требует постоянно действующая корсеть. Социальная сеть играет гораздо большую роль, чем сама радиостанция. И работать в социальных сетях, на сайте "Радио Свобода" можно из любой части земного шара", – поясняет Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

"Радио Свобода" и "Настоящее время" внесли в список иностранных агентов еще в 2017 году. Сейчас на фоне всех обсуждений эксперты не исключают, что такой перевод — это просто бонус для своих сотрудников. Ведь крайне удобно на западную аудиторию выставлять Россию, как страну, где журналистам как бы не место.

"Не простых людей нанимают в эти издания, эти люди в большинстве своем изначально готовы уехать из страны, и я уверена, что большинство из них с радостью согласится покинуть нашу страну ради ВНЖ, ПМЖ. Я понимаю, что я сейчас звучу как фанатик, но я реально считаю, что эти люди разрушают наше общество, находясь внутри нашей страны. Но при этом они все мечтают жить не в этой стране", – уверена Леся Рябцева, журналист.

Среди расхожих версий, что ж многоуважаемые СМИ решили покинуть обитель своего обожания – это, мол, давление Роскомнадзора. В начале апреля появилась информация, что иноагент был оштрафован на 71 млн рублей. 390 протоколов. Только важно – это протоколы о конкретном нарушении закона – из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного СМИ.

"То, что они от этого бегут, от этого их издания объективнее не станут. Они, как должники, будут включены в соответствующий реестр, и если их к тому моменту не будет на территории Российской Федерации, и они не смогут оплатить штраф, это значительно осложнит для них шансы вновь въехать в Российскую Федерацию. Зачем они закрывают путь, чтобы вернуться в страну, я этого честно не понимаю", – отмечает Иван Соловьев, заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ.

Даже если удастся перевезти идейных мастеров пера в другую страну, не стоит рассчитывать, что качество материалов как-то изменится. Многие новости и факты и до этого брались неизвестно откуда. А сейчас и вовсе неважно есть ли корреспондент на месте или нет. Все равно своя аудитория поверит. Но в случае распространения дезинформации – ответственности никакой.