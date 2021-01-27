В Чечне открыт современный центр реабилитационной медицины

В Чечне заработал первый инновационный центр физической и реабилитационной медицины. Пансионат рассчитан на 100 коек и оснащен самым современным оборудованием. Там будут оказывать многие виды помощи, для получения которых раньше приходилось выезжать за пределы региона.

Тeперь отдохнуть и восстановить здоровье в одном из лучших санаторно-курортных комплексах страны смогут инвалиды, ветераны войны, труда и участники боевых действий.

Инновационный центр реабилитационной медицины расположен на трех гектарах земли, в окружении уникального ландшафтного парка. На открытие пансионата приехал глава республики.

"В реабилитационном центре нуждается немалое количество людей, будь то военнослужащие или ветераны боевых действий. До этого момента мы направляли их на иногороднее лечение. Здесь есть все необходимые условия – открыты молельная комната, бассейны и места для отдыха", – рассказал Рамзан Кадыров, глава Чечни.

После открытия он осмотрел новый комплекс – тренажерный и спортивный залы, лечебный и жилой корпуса.

На территории пансионата есть конференц-зал, парковочная зона и мечеть для гостей и сотрудников – на 60 молящихся. Центр оснащен самым современным медицинским и реабилитационным оборудованием.

Это зона отдыха. Здесь для гостей пансионата есть специальные бассейны для водных процедур, которые помогают восстановить организм от перенесенных травм и заболеваний.

Рамзан Кадыров высоко оценил проделанные работы.

"Я уверен, что мы создадим самые лучшие условия и к нам будут приезжать", – подчеркнул он.

Возведен пансионат за счет регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова и рассчитан на 100 коек. Примерно столько же рабочих мест здесь появится после запуска.