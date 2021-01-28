"Челси" в первом матче под руководством Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

Футболисты "Челси" в матче 20-го тура английской премьер-лиги сыграли вничью с "Вулверхэмптоном". Встреча проходила на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась без забитых мячей – 0:0.

Для Томаса Тухеля эта игра стала первой в качестве главного тренера лондонцев. На этом посту немецкий специалист сменил англичанина Фрэнка Лэмпарда.

"Челси" с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон" расположился на 13-й строчке, имея в активе 23 балла. "Волки" довели безвыигрышную серию в АПЛ до семи матчей – четыре поражения, три ничьи.