31 января 2021 17:10

"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля

Томас Тухель

Томас Тухель
EPA

В матче 21-го тура английской премьер-лиги лондонский "Челси" на поле домашней арены "Стэмфорд Бридж" обыграл "Бернли", отправив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились испанский защитники Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, забившие мячи на 40-й и 84-й минутах соответственно.

"Челси" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 33 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Бернли" расположился на 16-й строчке, имея в активе 22 балла.

Отметим, что эта победа стала для лондонцев первой под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля. На этом посту немецкий специалист сменил англичанина Фрэнка Лэмпарда.

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