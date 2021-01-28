Пьяный водитель без прав ограбил супермаркет в Тольятти

В Тольятти пьяный водитель, лишенный ранее прав на управление автомобилем, ограбил супермаркет.

Сотрудники магазина сообщили об этом в полицию, после чего автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС двигающимся по дороге в Комсомольском районе.

"Это подарки на 23 февраля", — прокомментировал 29-летний мужчина содержимое багажника своей машины.

"Подарки" — корзины с набором разных продуктов — за несколько минут до остановки полицейскими водитель открыто похитил из торгового заведения и скрылся на легковушке.

Медицинское освидетельствование задержанный, имеющий признаки опьянения, проходить отказался. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 161 УК РФ "Грабеж" и 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".