Тулячка выдала тайну приворота при помощи снега с могилы Жанны Фриске

Паломничества к могиле российской певицы Жанны Фриске сотрудники Николо-Архангельского кладбища наблюдали и ранее. Однако не так давно они узнали, зачем на самом деле с захоронения артистки поклонники соскребают снег и разбрасывают лепестки, сообщает ГТРК "Тула".

Истинные причины подобных ритуалов рассказала охранникам кладбища девушка, специально приехавшая для посещения могилы из Тулы. Она прямо спросила у местных сотрудников, где находится захоронение, при помощи которого "можно приворожить парня". Оказалось, что у жительницы Тулы даже имела специальная инструкция со схемой приворота. Собранный снег, по мнению уверовавших в ритуал, нужно было растопить и добавлять молодым людям в суп.

Сотрудники кладбища отправили девушку домой, но её история пролила свет на другие подобные инциденты. Начались они с 2015 года, как была похоронена певица. Летом никаких странных событий не происходило. Однако, как только выпадал снег, к могиле Фриске начинал стекается народ, в основном – именно молодые девушки. Они стояли молча над захоронением, а потом разбрасывали лепестки и забирали часть вместе со снегом. Поскольку поклонники не причиняли могиле никакого вреда, работники кладбища их не прогоняли, думая, что подобные действия – акт проявления чувств к умершей артистке.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище.