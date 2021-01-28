Девочка-лунатик: названа причина падения юной сибирячки с 7 этажа

В Октябрьском районе Новосибирска 13-летняя девочка выпала с седьмого этажа. Правоохранители назвали возможную причину происшествия. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" И "Россия 24".

"Утром 28 января была обнаружена 13-летняя девочка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка", – отметила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ.

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах назвали возможную причину, по которой девочка выпала из окна многоэтажки.

"У девочки наблюдаются признаки лунатизма. Сейчас с семьей работают психологи и психиатры", – рассказали правоохранители.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства.