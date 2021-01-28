Рецидивиста, изнасиловавшего женщину при ребенке, посадили на 12 лет

Суд в Саратове назначил рецидивисту-насильнику 12 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 28 апреля 2020 года 43-летний мужчина по ошибке зашел в чужую квартиру с незапертой дверью, поскольку ее жительница ожидала своего супруга.

Вломившись в чужое жилище, преступник потребовал дать ему деньги, угрожая маленькому ребенку и его матери.

Получив отказ, он схватил нож и принялся насиловать женщину. В этот момент домой вернулся муж с приятелем, которым удалось скрутить преступника и передать в руки полиции.

Рецидивист отрицал, что совершил инкриминируемые ему преступления, однако собранные доказательства суд посчитал достаточными, чтобы признать его виновным по статья 162 УК РФ "Разбой" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".