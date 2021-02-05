Убийце, нанесшему ребенку 65 ударов и терроризировавшему его мать, дали пожизненное

В Саратове убийцу малолетнего ребёнка приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что трагедия произошла в марте 2020 года. Тогда подозреваемый Максим Грезнев проживал со своей сожительницей и её полуторогодовалым сыном. Уже ранее замечалось, что после возвращения с мест лишения свободы он применял физическую силу к семье. В день преступления мужчина остался с ребёнком один. Сын сожительницы стал громко кричать. Тогда Грезнев, находясь в состоянии алкогольного обвинения, испытал неприязнь к ребёнку, склонился над ним и укусил его не менее пяти раз в область правого предплечья, грудной клетки, правой кисти, левого плеча.

От подобных действий ребёнок продолжил кричать. Тогда мужчина нанёс полуторогодовалому не менее 25 ударов в область головы и лица, не менее 35 – в область шеи, верхних и нижних конечностей, грудной клетки, живота. Затем, продолжая реализовывать преступный замысел, он схватил ребёнка за ногу и со значительной силой бросил его в сторону детской кровати на расстоянии 4 метров от дивана, где лежал потерпевший.

Малолетний ударился о кровать и упал на полю Травмы, полученные от нападавшего, в их числе – множественные переломы, были не совместимы с жизнью. Смерть наступила в промежуток времени, исчисляемый десятками минут после причинения указанных повреждений.

Когда мать ребёнка вернулась, мужчина пригрозил, что убьёт её, если происшествие вскроется. Подвергаясь психическому воздействию со стороны подсудимого, а также учитывая проявляемую им агрессию, женщина поверила в осуществление угрозы. Сообщить о случившемся она смогла только, когда Грезнев уснул.

Изначально в ходе судебного разбирательства подсудимый занял позицию полного признания свой вины. Позже он стал перекладывать ответственность на мать ребенка. Однако его показания полностью опровергались другими доказательствами.

Суд признал Грезнева виновным сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего лица, заведомого находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, угроза убийством и истязание в отношении двух лиц, в том числе в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В качестве отягчающих обстоятельств были приняты число нанесённых ударов, что показывало особую жестокость убийцы, а также наличие у подсудимого рецидива преступлений. Ранее он был осужден за совершение умышленного тяжкого преступления.

Суд пришёл к выводу об исключительной опасности подсудимого для общества. Ему было предписано наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.