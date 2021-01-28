В Москве готовы привить от ковида всех желающих пенсионеров

Московских пенсионеров, желающих вакцинироваться от коронавируса, готовы привить в полном объеме. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она напомнила, что "Спутник V" разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории граждан никаких ограничений нет. "В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить", – подчеркнула Ракова.

Ракова отметила, что в большинстве своем пожилые люди переносят COVID-19 в тяжелой форме. По данным столичных властей, таких людей 63 процента.

В московских домах престарелых от коронавируса привиты уже 92 процента постояльцев, у которых нет противопоказаний для вакцинации. У вакцинированных пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку.