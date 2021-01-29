В ресторанах и кафе теперь запрещено предлагать кальяны

В заведениях общепита теперь запрещено предлагать кальяны.

Эти поправки еще на стадии принятия бурно обсуждались. Депутат Госдумы Николай Говорин считает, что ужесточение антитабачного закона необходимо, чтобы сохранить здоровье молодежи. Ежегодно никотин уносит около 400 тысяч жизней россиян, передает "Россия 24".

Противники закона считают, что запреты не принесут результата, а вот по бизнесу будет нанесен серьезный удар. Об этом рассказал член президиума Всероссийского движения за права курильщиков Дмитрий Косырев.

А тем временем Роспотребнадзор провел рейд по кальянным. Инспекторы опечатали два заведения, которые работали незаконно. В пандемию, по указу мэра столицы Сергея Собянина, деятельность кальянных под запретом.

На кадрах – популярное место отдыха в центре Москвы. В ходе проверки выяснилось, что в помещении игнорировали практически все санитарные правила. Отсутствовали обеззараживатели воздуха, не было графика проведения уборки и разметки на полу. Сотрудники не измеряли температуру посетителей. Это лишь часть нарушений. Теперь владельцев подпольного бизнеса ждет суд.

"Управлением возбуждено дело об административном правонраушении, предусматривающее наложение административного штрафа до полумиллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток. В настоящее время кальянная опечатана. Материалы дела готовятся в суд для приостановления деятельности", – сообщил главный специалист и эксперт управления Роспотребнадзора по городу Москве Шамиль Мустафаев.