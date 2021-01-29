В Якутии город остался без маршруток после пожара в парке

В результате пожара, который случился ночью 29 января в стояночном гараже в Олекминске, пострадал почти весь городской автобусный парк. Районная администрация сообщила на своей официальной странице в Instagram, что как минимум до 14 часов автобусные перевозки осуществляться в городе не будут.

Сообщение о пожаре в гараже МУП "СГЗ" поступило оперативному дежурному 29 января в 00:36 (28 января 18:36 по Москве). Сначала в одном из боксов загорелся автомобиль, потом заполыхал сам бокс. В итоге огонь распространился на площади 1050 квадратных метров.

Пожарные, прибывшие на место, успели уберечь от полного уничтожения 24 единицы техники, однако маршрутки все-таки пострадали от огня и в ближайшее время вряд ли смогут выйти на линии. Один автомобиль выгорел полностью. По сообщению Государственной противопожарной службы Якутии, погибших и пострадавших нет. Причины происшествия, виновные и ущерб устанавливаются.

Городские власти сообщили, что информация о начале перевозок и график маршрутов будет опубликован позже. В Олекминске проживает около 9 тысяч человек.