Краснокнижный чирок-свистунок замечен на Яузе

В Москве заметили редкую птицу: на реке Яузе объявился краснокнижный чирок-свистунок. Для зимы это необычная находка – обычно эти птицы улетают с наступлением холодов.

Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, чирок-свистунок встречается в Москве далеко не везде. Он имеет первую категорию редкости в Красной книге как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Самца чирка-свистунка с тремя самками заметил сотрудник Мосприроды. Птицы держались в стороне от обычных уток-крякв, а при виде человека перемещались в более безопасное место.

"Было замечено интересное поведение уток: когда самец переместился выше по течению, он начал настойчиво посвистывать, подзывая к себе самку, – рассказали в департаменте. – Так что название "свистунок" действительно подходит этой птице".

Летом чирки-свистунки питаются моллюсками, ракообразными, червями и насекомыми, а осенью и зимой переходят в основном на растительный корм, также могут есть и то, чем подкармливают птиц люди. Они предпочитают держаться вблизи мест скопления других водоплавающих птиц.