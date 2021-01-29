Экс-министр здравоохранения Омской области заочно заключена под стражу

Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заочно заключена под стражу. Такое решение несколько минут назад принял суд. Об этой эксклюзивной информации сообщает ГТРК "Иртыш" , выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Уточняется, что ревизорами регионального казначейства были выявлены факты неэффективного использования средств из бюджета по направлению, которое курировала Солдатова. Предварительно, по уже выполненным контрактам казне нанесен ущерб в 105 млн рублей и примерно на 95 млн рублей по заключенным. По материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело.

Экс-министр здравоохранения, по имеющейся информации, сейчас может находиться за границей. Поэтому принято решение объявить ее в международный розыск.

Как известно, 5 ноября 2020 года Солдатова была отправлена в отставку губернатором Омской области Александром Бурковым после инцидента, случившегося в Омске 27 октября. В тот день две скорых с пациентами 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких приехали к зданию омского Минздрава. Врачи приняли такое решение после того, как ни одна больница города не смогла принять больных.

Для справки: Ирина Солдатова работала в Москве и Московской области. С 2013 по 2015 год занимала должность главного неонатолога столицы. С 2015 по 2019-й была заместителем министра областного здравоохранения Московской области. С марта 2020 года являлась советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения, возглавляла рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Пост главы омского Минздрава заняла после отставки своего предшественника: Дмитрий Вьюшков ушел с поста 1 апреля после критики губернатора.