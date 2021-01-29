Недокармливание школьников было выявлено в Самарской области

Общеобразовательный центр "Южный город" столкнулся с ненадлежащим исполнением договора по поставке продуктов для школьной столовой, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В Управлении Федеральной антимонопольной службы Самарской области, решили, что вина лежит на фирме, поставляющей еду. Сама проверка была начата после обращения образовательного центра в УФАС. Представители "Южного города" попросили внести их фирму-партнёра в реестр недобросовестных поставщиков.

Речь шла об ООО "Профиль". Компания получила госконтракт на сумму более 6 миллионов рублей. Представители фирмы должны были поставлять учреждениям Самарской области бакалею.

В контракте было указано, что товар Заказчику будет поставляться со специализированного склада, в соответствии с указанными заявками. Тем не менее привоз продуктов не осуществлялся, а ООО "Профи" никак не реагировало на претензии заказчика.

"Зная о том, что заказчиком по контракту является образовательное учреждение, обязанное обеспечить бесперебойное питание несовершеннолетних граждан, ООО "Профи" не приняло всех необходимых действий по надлежащему исполнению контракта. Неисполнение обязательств ООО "Профи" не позволило обеспечить полноценное питание детей", – отмечается в сообщении УФАС.

По результатам проведённой проверки служба включила фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Кто теперь будет направлять продукты детям – неизвестно.