В Минобразования опровергли информацию о некачественной еде в беловской школьной столовой

В Минобразования опровергли сообщения о некачественной еде в столовой школы №14 в Белове. Напомним, в одной из соцсетей появилось фото, на котором один из учеников нашел якобы нашел в мясном блюде бумагу. Жалобы местных жителей сразу же прокомментировали в правительстве Кузбасса. По данному факту была проведена внеплановая проверка. В результате информация не подтвердилась, передает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"За качеством школьного меню следят сотрудники специальной комиссии", – сообщили в пресс-центре Минобразования Кемеровской области.

Отметим, в Междуреченске питание школьников теперь самостоятельно будет контролировать родители. Для этих целей запущено новое мобильное приложение, с помощью которого можно оперативно проверить состояние счета, выбрать и оценить блюдо и оценить. Следует отметить, что данный проект попал в тройку лучших на федеральном конкурсе "100 городских лидеров".

Ранее ученики еще одной школы в Кемеровской области пожаловались на то, что их кормят слипшимися макаронами и жухлыми яблоками. Эту информацию прокомментировала зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Ирина Гехт, заявив о необходимости ужесточить ответственность заказчиков.