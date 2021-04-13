"Кушайте, не обляпайтесь". В Оренбуржье исключили постановку на учет за отказ питаться в столовой

Администрация Оренбурга прокомментировала информацию о школьном питании. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Появилось сообщение о том, что семьи, которые отказываются от школьного питания, будут значиться как неблагополучные.

"В протокол оренбургского Горсовета попал частный случай. Его озвучил один из депутатов. Но это не есть практика всего Оренбурга и всех школ. Стороны договора сами определяют, какой способ оплаты за питание им удобен. По поводу постановки на учёт – такая мера однозначно исключена. Если подобные факты в каких-либо школах имеются, прошу сообщить в управление образования", – сказала Лариса Бебешко, начальник управления образования администрации Оренбурга .

Лариса Бебешко также добавила, что администрация разберется во всех подобных ситуациях.