Контролирующие службы получили представления за ненадлежащую работу с 16-летней матерью из Оренбурга

Контролирующие службы получили представления от прокуратуры за ненадлежащее сопровождение семьи, принимавшей участие в ток-шоу на федеральном канале. По итогам проверки было установлено, что 16-летняя жительница Оренбурга, которая воспитывает 8-месячную дочь, состоит на учете в полиции, а также не исполняет родительские обязанности. Кроме того, девушку уже 4 раза привлекали к административной ответственности, передает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Несмотря на то, что представители межведомственных комиссий посещали семью и проводили с юной матерью беседы, надомное ведомство признало эти меры недостаточными. В прокуратуре сообщили, что в адрес начальника отдела полиции №1 МВД "Оренбургское", замглавы Оренбурга по социальным вопросам и главного врача Детской городской клинической больницы внесены представления. Ситуация находится на контроле ведомства.