Омбудсмен: мать младенца подвергла опасности малыша на горнолыжной трассе

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии прокомментировала видео, на котором лыжница спускается по горнолыжной трассе, держа в руках чужого младенца. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Задача родителей – обезопасить своих детей. В данной ситуации мама малыша сама добровольно подвергает ребенка опасности. По моему мнению, это, конечно же, недопустимо", – заявила омбудсмен Наталья Бондаренко.

Наталья также подчеркнула, что родители в первую очередь не должны сами создавать угрозу жизни детей.

Напомним, инструктор по горным лыжам из Москвы Майя А. выложила в сеть видео, как она спускается по склону курорта "Архыз" с девятимесячным младенцем. В конце спуска ребенка передали его маме, которая снимала происходящее. Резонансное видео вызвало различные эмоции у пользователей, большинство из которых отнеслись к этому негативно.