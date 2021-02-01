Женщина волоком тащила ребенка к детсаду в Саратове

В Саратове пользователей Интернета возмутил видеоролик, в котором женщина тащит ребёнка волоком по снегу, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Очевидцу удалось заснять на камеру, как неизвестная женщина тащила по снегу за руку девочку, предположительно, 3-х лет. Автор ролика отметил, что инцидент произошёл на территории детского сада №17 на улице Тархова. На кадрах видно, что женщина волоком потащила ребёнка к зданию дошкольного учреждения. В комментариях жители паблика "Саратов онлайн" соцсети "ВКонтакте" отметили, что подобное наблюдают не первый раз, а на видео могла быть запечатлена воспитатель детсада.