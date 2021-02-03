Саратовская воспитательница лишилась работы после скандального видео в сети

Воспитательница детсада №17 в Ленинском районе Саратова, которая тащила волоком девочку, уволилась. Об этом сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором видно как на территории детского сада маленького ребенка тащит по снегу женщина. Полиция организовала проверку.

Выяснилось, что женщина таким образом боролась с нежеланием ребенка возвращаться в группу после прогулки. Семья девочки не имеет претензий к образовательному учреждению. Воспитательница детсада №17 решила уволиться самостоятельно.