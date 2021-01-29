Тима Белорусских прокомментировал новость о задержании

В Сети появилась информация о том, что певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Музыкант прокомментировал данную новость.

Белорусских в своем Instagram опубликовал видео, в котором заявил, что информация о его задержании не соответствует действительности. "Расходимся", — отметил Тима, пошутив, что "снова проснулся звездой". При этом он отметил: "Наркотики — это плохо".

Согласно новости, появившейся в СМИ, артиста якобы отправили под домашний арест, а в дальнейшем ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вскоре после опубликованной информации белорусское Агентство телевизионных новостей показало снимок, на котором певец запечатлен в одном из РУВД Минска в первые минуты после задержания.

Информацию об аресте певца подтвердила в разговоре с Daily Storm и его представитель.

Белорусский портал Onliner опубликовал официальный комментарий УСК по Минску. В правоохранительных органах рассказали, что 6 января в помещении одного из игровых клубов был задержан 22-летний парень. У него нашли 0,4 грамма гашиша. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) стал известным в 2018 году после того, как у него вышла песня "Мокрые кроссы". Музыкант родом из Белоруссии.