Суд приступил к рассмотрению дела музыканта Тимы Белорусских

В суде Московского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении популярного музыканта Тимы Белорусских, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным суда, 22-летний Тимофей Морозов, – настоящее имя певца, – до суда находился под залогом, ему инкриминируется приобретение, употребление и хранение амфетамина массой 0,0375 грамма, а также приобретение гашиша массой 1,9609 грамма, его употребление, а также перевозка и хранение наркотических веществ.

По данным следствия, в декабре 2020 года и январе 2021 года артист и его знакомый купили наркотики в интернете. Молодым людям грозит наказание – до пяти лет лишения свободы. Свою вину они полностью признали.

От общения с представителями прессы музыкант отказался.

Как сообщалось, Белорусских задержали с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске.