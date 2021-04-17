Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции заинтересовались деятельностью музыканта Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн.

По данным ТАСС, в отношении рэпера возбуждено дело за пропаганду наркотиков. Пока что речь идет об административном правонарушении, наказание за совершение которого составляет штраф в размере до миллиона рублей.

Отмечается, что поводом для разбирательства стало обращение в правоохранительные органы экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова.

Известно, что у бывшего парламентария возникли вопросы к содержанию клипов Моргенштерна "Розовое вино-2" и "Family".