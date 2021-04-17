Моргенштерн не согласен с обвинениями в пропаганде наркотиков

Рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, не признает, что в своем творчестве пропагандирует наркотики, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.

Жорин отметил, что официальная позиция защиты Моргенштерна заключается в том, что в произведениях музыканта не содержится материалов, которые подпадают под действие статьи о пропаганде наркотиков.

Адвокат подчеркнул, что в настоящее время назначен комплекс экспертиз, в рамках которых специалистам предстоит определить обоснованность претензий правоохранителей.

Напомним, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции заинтересовались творческой деятельностью Моргенштерна после того, как к стражам порядка обратился экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов.

По мнению парламентария, содержание клипов "Розовое вино-2" и "Family" вызывает вопросы и может быть истолковано, как пропаганда запрещенных веществ.

Отметим, что сейчас речь идет об административном правонарушении, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей.