Хинштейн прокомментировал ситуацию с Моргенштерном

В Москве Управление по контролю за оборотом наркотиков завело дело на Алишера Валеева, известного как рэпер Моргенштерн, сообщает телеканал "Россия 24". Его обвиняют в пропаганде наркотиков, за это преступление ему грозит административный штраф в миллион рублей.

Поводом для возбуждения дела стали последние клипы, на которые обратил внимание бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов, он же и написал заявление. Сам рэпер вину не признает, о чем сообщил его адвокат. Уже назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая. Самое любопытное здесь, а для следователей и для суда наверняка еще и печальное, то, что им теперь придется изучить все творчество Моргенштерна.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что сегодня арсенал средств реакции на подобные заявления достаточно большой. Начиная от права государства давать правовую оценку тем или иным материалам, песням, словам, сюжетам, сообщениям в социальных сетях и признавать их вне закона по тем или иным основаниям. И заканчивая исполнением этих решений. Он считает, что блокировать доступ к клипам рэпера пока преждевременно. Так как этот запрет вызовет дополнительный прилив интереса. "Но, конечно, государство спокойно взирать на происходящее не может и не должно", — добавил Хинштейн, говоря о мерах, которые могли бы быть предприняты параллельно с уголовным расследованием.