Адвокат Моргенштерна опроверг новость об Альфа-Банке

Альфа-Банк не отказывался сотрудничать с рэпером Моргенштерном, сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Альфа-Банка после возбуждения административного дела в отношении рэпера о пропаганде наркотиков заявила, что Моргенштерн не является сотрудником финансовой организации, новость о его найме на работу всего лишь рекламный ход. Хотя месяц назад стало известно, что специально под музыканта в банке создавалась должность директора по работе с молодежью.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить песни рэпера на предмет пропаганды наркотиков у детей. На клипы певца "Розовое вино-2" и Family жаловался экс-депутат ЛДПР Дмитрий Носов. По мнению парламентария, их содержание вызывает вопросы и может быть истолковано как пропаганда запрещенных веществ. Это и стало основанием для возбуждения дела. Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей. Вину Моргенштерн не признает, передает ТАСС.