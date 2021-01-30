Тиме Белорусских грозит до пяти лет лишения свободы

Минские СМИ сообщают о задержании популярного певца Тимы Белорусских. Спецоперация якобы прошла в одном из местных клубов.

У Тимофея Морозова – это настоящее имя рэпера – предположительно нашли несколько граммов гашиша. Где именно исполнитель прятал наркотики – в мокрых кроссах или где-то в другом месте – неизвестно.

По данным журналистов, артиста отпустили под залог. Сам он, правда, задержание не подтверждает. Вот как рэпер в окружении бабочек прокомментировал громкое дело в социальной сети.

– Очень много добавилось новеньких диванных пацанов наших, комментаторов. Все как всегда, я не знаю.

Однако если верить публикациям, в отношении Тимы Белорусских возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств". Теперь кумиру подростков грозит до 5 лет лишения свободы. Это вечер в клубе исполнитель песни "Незабудки" явно не забудет еще долго.