В Подмосковье арестовали известного белорусского кикбоксера

Белорусский боец-тяжеловес Алексей Кудин арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес в пятницу, 22 января, Домодедовский суд.

Кудина задержали накануне в Москве по запросу белорусских властей, сообщает TUT.BY. В российской столице спортсмен скрывался на протяжении двух месяцев — все это время он жил в квартире своего друга.

До 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Алексея Кудина. В Белоруссии боец обвиняется в нанесении телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Спортсмена задержали в августе прошлого года и в скором времени отпустили, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Кудину грозит до пяти лет лишения свободы.

Более трехсот белорусских спортсменов написали открытое письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой не допустить экстрадиции бойца.