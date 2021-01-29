"Спутник Лайт" появится в феврале

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в России в феврале. Об этом сообщили в twitter-аккаунте "Спутник V".

"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале", – проинформировали разработчики​​​.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb – we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

В январе Минздрав России разрешил проводить клинические исследования "Спутника Лайт". Как ранее сообщал директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, этот препарат рассчитан на то, чтобы в короткие сроки привить население в очагах распространения коронавируса. По его словам, это поможет избежать тяжелого течения COVID-19.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), при содействии которого была создана вакцина, отметили, что препарат "Спутник Лайт" ориентирован в основном на внешние рынки, а в России флагманом будет двухкомпонентная вакцина "Спутник V".

Ранее 29 января сообщалось, что Республика Гвинея зарегистрировала у себя "Спутник V". Также применять российскую вакцину на своей территории разрешили Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Сербия и ряд других стран.