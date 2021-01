"Спутник Лайт" появится в феврале

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в России в феврале. Об этом сообщили в twitter-аккаунте "Спутник V".

"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале", – проинформировали разработчики​​​.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb – we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY