Немецкое ведомство по финнадзору реорганизуют из-за скандала

Скандал с исчезновением 1,9 миллиарда евро со счетов оператора электронных платежей Wirecard в середине июня 2020 года привел к реорганизации Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin). Глава ведомства Феликс Хуфельд, осуществлявший финконтроль в ФРГ, отправлен в отставку. Его преемник пока не назначен, отметил министр немецких финансов Олаф Шольц.

Деятельность Wirecard как раз и проверяло Федеральное управление финансового надзора Германии, отмечает ТАСС. После скандала ушел в отставку глава Wirecard Маркус Браун. Бывший член совета директоров Ян Марсалек бежал из Германии и скрывается от следствия. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Капитализация Wirecard была выше, чем у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Прокуратура ФРГ считает, что 1,9 миллиарда евро не украдены: исчезнувшей со счетов Wirecard изначально не существовало. Ее указывали в отчетности, чтобы обманывать вкладчиков компании. В Германии при этом считают, что Ян Марсалек бежал полгода назад из-под следствия и залога в 5 миллионов евро через несколько границ, через Эстонию и Белоруссию в Россию. Якобы у 40-летнего предпринимателя есть частный дом в Подмосковье.

Согласно российской базе прибывших и убывших лиц, которая включает и Белоруссию, беглец прибыл на территорию Союзного государства в июне 2020 года, а после этого ее не покидал. Правда, найти его пока не удается.