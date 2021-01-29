Шоумен Александр Скичко стал губернатором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост губернатора Черкасской области 29-летнего Александра Скичко.

Он родился в 1991 году в Черкассах, выпускник Киевского экономического университета. В 2019 году Скичко был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа". А до этого работал телеведущим на украинском телевидении и на российском канале Муз-ТВ. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение", который проходил в Киеве, сообщает ТАСС.

По данным издания СМИ, женат на Елизавете Юрушевой – дочери бизнесмена Леонида Юрушева, владеющего одним из крупнейших вагоностроительных заводов Украины "Днепровагонремстрой".