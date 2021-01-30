"Коламбус" переиграл в гостях "Чикаго"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" принимал "Коламбус Блю Джекетс". Хозяева уступили с результатом 1:2.

В первом периоде гости вышли вперед, а во втором обменялись голами. "Черные ястребы" проиграли в третий раз подряд. Игроки "Коламбуса" – защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко, равно, как защитник "Чикаго" Никита Задолв результтивных действий не совершили.

Тем временем, пандемия коронавируса заставляет вносить изменения календарь. Отменены еще два матча с участием "Вегас Голден Найтс" – с "Сан-Хосе Шаркс" 3 и 4 февраля. Ранее был перенесен на более поздний срок запланированный на 29 января матча "золотых рыцарей" с "Сент-Луис Блюз".