"Коламбус" Гаврикова и Григоренко проиграл "черным ястребам"

Игра между клубами Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс" и "Чикаго Блэк Хоукс" в рамках очередного дня регулярного чемпионата завершилась победой гостей – 4:3. При этом "ястребы" победили в дополнительное время.

При этом "синие жакеты" вели игру вплоть до заключительной 10-минутки. Хозяева выходили вперед после голов Матто и Лайне. Но "Чикаго" добился ничьей по итогам основного времени (3:3), а в овертайме Хагель принес "ястребам" победу.

В составе "Коламбуса" на льду появились два россиянина, но если Владислав Гавриков отдал голевую передачу при счете 1:1, то его одноклубник Михаил Григоренко результативных действий не совершил.